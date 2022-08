Van cayendo las cabezas. Gisela Valcárcel trajo a un productor mexicano como imagen junto a Sergio George para que le den vida a su nuevo programa, sin embargo, al ver que no tuvo éxito, Roberto Miquel fue despedido y tendrá que regresar a su país.

En una entrevista con los ‘urracos’, el productor negó haber venido para ocupar ese cargo y afirmó que sabía todo lo que pasaría: “Yo vine a dar asesoría desde hace tres meses, ayer, yo sabía que después del tercer programa no iba más”, versión nada creíble para Magaly quien aseveró que él no aceptaría que lo hayan despedido.

Luego de recordar que su programa no tiene éxito, Magaly le mandó un mensaje a Gisela: “Despídelo Gise yo te apoyo”, deslizando la posibilidad de que regrese el productor de ‘América Hoy’, ya que con su fórmula de antes sí funcionaba: “Ella tiene que meterle chongo, lío, romance, acuérdense que las infidelidades más notables se han cocinado en ese programa, sí o no Melissa Paredes, sí o no Domínguez”.

