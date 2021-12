Durante su programa, Magaly Medina aprovechó para invitar a su abogado y aclarar todo en relación con la demanda que le hizo el delantero peruano Jefferson Farfán, por el ampay que le hizo la ‘urraca’. En el set también estuvo Melissa Klug y Magaly aprovechó para usar su ampay como ejemplo.

El ampay en el que se ve a Melissa Klug ebria e intentando tirarse por el balcón mientras Jesús Barco intenta detenerla, fue usado como ejemplo a modo de broma y ‘la blanca de Chucuito’ quedó sin palabras por unos segundos ante la sorpresa aplicada por la ‘urraca’.

Magaly Medina reveló que sus ampays son profesionales y se graban de lejos con cámaras normales y con buen zoom: “Esa por ejemplo del balcón que se quiso tirar, estábamos lejos”, luego de una risa nerviosa de Melissa, ella confirmó: “sí porque yo salí y no había nadie”.

Melissa Klug además reveló que en esa situación, ella bromeaba porque Jesús quería mandarla a dormir y ella le dijo o me quedo o me voy y confesó que está disfrutando las etapas que no pudo vivir por estar cuidando a sus hijos, que ya están grandes.

