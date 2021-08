Durante la última emisión de ‘Magaly TV, La Firme’, la ‘Urraca’ comentó sobre la presentación de Micheille Soifer en el programa ‘La Voz Perú'. Es que la ‘Solcito’ fue duramente criticada por usar playback en el reality de canto.

Magaly Medina criticó duramente a la interprete de ‘La Nena’ y ‘Bye Bye’ y consideró que fue una falta de respeto no cantar en vivo en el concurso de canto.

“Ella se presenta en ‘La Voz Perú' para promocionar su canción... La gente se dio cuenta que por supuesto que no estaba cantando en vivo, que era un disco que le habían puesto, que era una grabación... Ella está como Yahaira, no puede cantar y bailar a la vez, dos cosas no pueden hacer. Es una falta de respeto al público”, indicó en un primer momento.

“La poca gente que ve ‘La Voz’ tiene derecho a ver un buen espectáculo y la poca gente que ve ‘La Voz’ sabe de música entonces se dieron cuenta de inmediato”, añadió.

Como se recuerda, Micheille Soifer se convirtió en tendencia en redes sociales luego de su performance en ‘La Voz Perú'. Los internautas no perdonaron a la cantante por utilizar playback en el reality de Latina TV.

