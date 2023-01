No la suelta. Con la reciente revelación de las entrevistas para el ‘Miss Universo’, donde Alessia Rovegno afirma que la critican por no ser como una peruana tradicional y además hablar de las marcas y proyectos sociales, era imposible que Magaly Medina la deje pasar como sin nada.

“Me han criticado mucho porque soy rubia y no la típica peruana para tanta gente”, fue el comentario que Magaly decidió criticar, no sin antes resaltar que la modelo se sabe expresar muy bien en inglés, pero sus respuestas siguen decepcionando.

“Eso de que me critican porque soy rubia, no mi amor, te critican porque eres tonta, por eso porque eres burra, por eso te criticamos, no criticamos tu belleza física”, sin piedad, Magaly Medina afirmó que Alessia no es criticada por ser rubia o diferentes físicamente, sino por su inteligencia, la que habría demostrado al responder a las preguntas simples que le hacen.

TE PUEDE INTERESAR