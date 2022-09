Las críticas se levantaron en contra de Christian Domínguez, luego que Magaly Medina contó que el cantante era un agente dañino en el matrimonio de Karla Tarazona y Rafael Fernández, debido a su “conchudez” al usar las instalaciones de la casa del empresario.

Magaly Medina no se guardó nada y no solo reafirmó lo que contó Rafael Fernández fuera de cámaras, además señaló que había testigos: “Lo escuché yo, mi productor y Naty Julca, éramos tres los que lo escuchamos, no solo yo”.

La ‘urraca’ aclaró que lo que le contó Rafael Fernández puede ser mentira, pero es lo que él le contó a ella: “Si él mintió o exageró y no dijo la verdad, no es problema mío”, anunciando que revelaría la verdadera fortuna del empresario de los huevos.

