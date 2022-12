Ya son 5 los fallecidos en las protestas que buscan la renuncia de la actual presidente del Perú, Dina Boluarte y la reelección de congresistas y los periodistas han sufrido la furia de los protestantes, quienes el lunes 12 de diciembre, atacaron las fachadas de ‘América TV’ y ‘Panamericana TV’, desatando la furia de Magaly Medina, quien decidió dar su punto de vista.

La ‘urraca’ inició su programa, señalando que no puede hacerse la de la vista gorda ante lo que está pasando en Perú: “Los hechos de las últimas horas sobrepasan a nosotros, a la diversión y la distracción”, aprovechando su espacio televisivo para mostrarse en contra de las agresiones que está sufriendo sus colegas: “Quiero protestar y rechazar estos actos violentos de este grupo de vándalos que llamándonos ‘prensa vendida’, atacaron propiedad privada”.

Según indicó Magaly Medina, la prensa no tendría la culpa de lo sucedido, pero los protestantes se estarían desquitando con ello y no con las autoridades, resaltando que actualmente no hay una figura que inspire respeto o confianza en el gobierno: “En esta capital se nota el desgobierno en que nos encontramos y ellos, con el grito de prensa basura, atacan propiedad privada”.

Alejándose de sus colegas que decidieron callar algunas noticias, Magaly afirmó que no es correcto meter a todos en el mismo saco: “No pueden poner a todos en un solo saco, nosotros rechazamos estos actos vandálicos”, resaltando que ella y algunos periodistas, nunca se callaron nada ni tuvieron miedo a incomodar.

