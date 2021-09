¡NO TUVO PIEDAD! La ‘Urraca’ Magaly Medina no se guardó nada y se pronunció sobre las polémicas declaraciones de Andrea Luna.

La presentadora de ‘Magaly TV, La Firme’ tuvo fuertes calificativos contra la actriz y la tildó de ‘chabacana’, ‘grosera’ y ‘posera’. Además, le recordó su pasado cuando modelaba al lado de Shirley Arica.

“La cultura no es vulgar, la cultura no es ordinaria, y lo que ha mostrado en este en vivo es una imagen patética de una mujer que solo tiene como pose el ser culturosa y soy intelectual porque yo hago teatro serio... La única basura es la que tú tienes en tu cerebro porque yo acá no me veo ordinaria... Acá los programas son decentes, esta ya no se acuerda cuando venía en calzones a mi set”, comenzó diciendo.

“Ella desfilaba en discotecas de dos por medio, era compañerita de la Shirley Arica, ella también borró cassette como Josimar, ya no se acuerda de sus orígenes... Tanto le molesto a esta chica que la molestarán con ‘Ricolás’, hay que ser tolerantes”, añadió.

Vale indicar que durante una trasmisión en vivo en Instagram, Andrea Luna despotricó contra los programas de espectáculos, luego de que se difundiera un ‘ampay’ de ella y el actor Andrés Wiese besándose.

