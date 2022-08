Es oficial, Flavia Laos y Austin Palao viajaban juntos, dormían juntos, se besaban en redes, pero nunca oficializaron su relación, por ese motivo y aparentemente por likes, el hermano de Said, decidió pedirle a la ex de Patricio Parodi, que sea su enamorada, pero no todo es felicidad, ya que Magaly llegó a criticar la escena.

La pedida “romántica”, tuvo lugar en un hotel en Tailandia, donde Austin llevaba a Flavia Laos por un camino de flores y ella estaba vestida para la ocasión, con un vestido de noche y tacos, mientras el Palao, estaba sin polo, con sandalias de descanso y masticando un chicle.

Al ver la hamburguesa con la que le pidieron noviazgo a Flavia, Magaly no pudo evitar criticar: “El plato fuerte no eres tú, sino la declaración a la persona que supuestamente amas”, criticando que Austin siga en su posición de “chico reality” sin poder dejar de enseñar los músculos.

La crítica no termina en Austin, se extendió hasta Flavia, quien aceptó y tildó de romántica, la pedida de noviazgo que le hizo el hermano de Said: “¿Eso le parece romántico a Flavia Laos? Qué poco amor se tienen estas chicas, por eso aceptan cualquier roto”.

