La conductora de ‘América Hoy’ se mostró muy emocionada al anunciar que entrevistaría a Tini Stoessel para su programa, sin embargo, a quien no le gustó nada, fue a Magaly Medina, quien comenzó afirmando que ellos no hacen esos trabajos, porque los personajes internacionales no jalan rating.

Todo comenzó con la invitación de Brunella Horna a su boda con Richard Acuña, comportándose como “una fan más”, según Magaly Medina.

La ‘urraca’ aprovechó la oportunidad para resaltar que Brunella antes decía que ya no quería boda: “Pobrecita, ella que decía que no pensaba en bodas, mentira, se moría de las ganas, le alocaba tener la idea de casarse”.

