Tras el fallecimiento de Diego Bertie, se esperaba el pronunciamiento por parte de Jayme Bayly, con quien tuvo un corto romance que dejó marcado al periodista, quien contó todo, sacando a la fuerza al actor del closet, quien recién este año confesó su opción sexual.

En la columna publicada por Jayme Bayly, el tema principal no es DIego Bertie y Magaly lo describe así: “Cuenta de pasadita, porque no es un mensaje que él diga y proclame que está dolido... Lo hace de soslayo, así como de una manera de quien no quiere la cosa”.

Magaly con un poco de revancha en sus palabras, reclamó que Jayme no hable más, cuando antes no tenía problemas para escribir del hombre al que dijo amar: “Ahora tiene esas sutilezas cuando antes no las tuvo... Él no tuvo diplomacia, él habló todo con las frases que debió hablar”.

Lejos de acusarlo por el fallecimiento del actor, Magaly añadió que Jayme debe sentir por lo menos algo de culpa por el pasado: “Supongo que debe sentirse culpable por los hechos anteriores, aquella historia que él sacó a patadas de un closet”.

