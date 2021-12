Este fin de semana, Michelle Soifer lanzó su nuevo álbum y tuvo como teloneros a diferentes artistas como Susan Prieto y Mario Hart, pero fue este último, el que mencionó algo que a Magaly Medina no le gustó y aprovechó para rajar de él.

Durante el concierto, Mario Hart se despidió con una canción de esta forma: “Gente con esta nos vamos, con esta canción que nos abrió las puertas de Colombia”, al oír al capitán de los combatientes, Magaly Medina no se guardó nada y arremetió: “Le abrió las puertas, pero para que saliera de Colombia”.

Magaly continuó con el raje al ‘Chato Hart’ y le pidió ser “más realistas” y con ello señaló que si Colombia le hubiera abierto las puertas, él no estaría aquí. Además, señaló que Mario Hart fue invitado porque Michelle Soifer no iba a llevar a alguien que cante mejor que ella, porque “ella quería ser la estrella”, ya que “ella no está generando dinero, no tiene conciertos”.

