En cosas de dos, los terceros salen sobrando. Magaly Medina decidió opinar sobre Christian Domínguez, quien decidió responderle a Rafael Fernández y criticarlo por hablar de sus hijos.

Christian Domínguez decidió responderle a Rafael Fernández, por mencionar que haría un fondo para los hijos de Karla Tarazona, haciéndolos quedar como “niños huérfanos”, según el cantante, quien además sumó a la bronca a su actual pareja, Pamela Franco.

Los comentarios de Christian no le gustaron nada a Magaly, quien arremetió sin piedad: “Christian Domínguez no es víctima de nadie, las víctimas son todas las mujeres con las que él ha estado”.

La ‘urraca’ además decidió criticar a las conductoras de ‘América Hoy’: “Que tengan criterio esas conductoras que nos venden a este hombre como el padre del año, como el varón del año”.

“El que no respeta a una mujer para mí, no respeta a nadie, este me enoja, y su mujer subiéndose a un lío que no es de ninguno de los dos y termina cantando la mortificada, haciéndose la víctima”, fueron las palabras de la enfurecida conductora.

