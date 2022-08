Tenía su corazoncito. Magaly Medina decidió comentar el último cumpleaños de la hija de Andrea San Martín y Juan Víctor, debido a que después de tantas peleas, hicieron feliz a su hija dándole cariño sin rencores en su cumpleaños.

“Tengo que saludar este tipo de decisiones, porque demasiada inmadurez, bronca solo indica que no sanaron y los únicos perjudicados eran los niños”, fue así como la ‘urraca’ felicitó a los papás que estuvieron enfrentados de muchas formas durante meses.

Magaly adelantó que tiene fe en que su tregua no haya sido solo momentánea: “Me pareció aplaudidle que se hayan juntado, pero espero que no sea una tregua momentánea, sino que en el futuro puedan los dos velar por la estabilidad emocional y por el crecimiento con amor de su hija”.

