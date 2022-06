Comenzó la guerra. Durante los últimos días los ataques entre algunos programas de ‘América TV’ y Magaly Medina, no han cesado, lo que han hecho confirmar a la ‘urraca’, que el canal número uno del país, comenzó un ataque sistemático para tumbarse su programa.

Según la ‘urraca’, el canal que la ataca, le estaría dando luz verde a sus conductores para que inventen cosas en contra de ella: “No hay forma de tumbarse a la Magaly, no hay manera, entonces ahora hacen un ataque sistemático, me maletean todos sus programas, sacan inventos”.

Magaly además afirmó que todo lo que pasa es porque ella ataca a las malas contrataciones del canal más grande del Perú: “Acusándome de una manera irresponsable porque ataco a sus figuritas y les digo en blanco y negro lo que realmente son las contrataciones que ustedes hacen, porque las hacen, háganse responsables de ellas, si contratan a una mujer tonta que no sabe diferenciar una cosa de otra, que no sabe hacer buenas preguntas, que más bien parece que está buscando novio y no una entrevista, responsabilícense, la eligieron y le hicieron firmar contrato”.

En la mañana, Jazmín Pinedo atacó a los auspiciadores de Magaly y la ‘urraca’ no se quedó de brazos cruzados y defendió a los que invierten en su programa: “No ataque a mis auspiciadores, los he tenido por mi trabajo, no nos envidies, porque siempre se han sumado a los retos que hemos tenido que afrontar”.

