En la última edición de ‘Magaly TV, La Firme’, la conductora Magaly Medina le respondió con todo a Rosángela Espinoza, quien se pronunció sobre el comunicado en la que desmienten que tenga un vínculo laboral con la cadena Telemundo.

La ‘Urraca’ se tomó unos minutos de su programa para darle con palo a la modelo y le aclaró que ella no tiene contacto con los productores de EGG, como dejo entrever la ‘Chica selfie’ y que no está coludida con alguien para vengarse de ella.

“Infórmate mejor cuando intentes defenderte, acá nosotros hemos afirmado cosas con papelito en mano y acá yo no soy marioneta de Esto es guerra, yo no soy marioneta de productores de Esto es guerra, no tengo contacto con la gente de Esto es guerra, me interesa tres pepinos la gente de Esto es guerra. Soy independiente como siempre lo he sido.”, comentó en un inicio.

“A mí nadie me chorrea información para que yo la cuente, absolutamente nada... Sus fotos en Telemundo nos habían importado tres pepinos hasta que esta carta llegó a nuestras manos. Esta carta se la hicieron llegar a varios medios escritos... “, agregó.

Como se recuerda, Magaly Medina se contactó con la agencia de publicidad de Telemundo para conocer si realmente la ‘Chica selfie’ había conseguido un puesto en la cadena televisiva.

