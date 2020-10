Fuerte y claro así habló Magaly Medina en contra de Ethel Pozo, quien ahora disfruta de sus vacaciones con su mamá Gisela Valcárcel en Máncora. La conductora de TV dijo que mientras tanto dejó en su puesto a Janet Barboza quien no le hará sombra a la hija de la “Señito”, pues ese programa apenas y llega a los 4 puntos de rating y así lo encontrará cuando regrese.

“Ethel se ha ido de vacaciones y ha dejado a una intrascendente, no te preocupes. Es que ella sabe que si deja a la ‘Retoquitos’ (por Janet Barboza) en el programa no le va ser sombra para nada. No es que se vaya a quedar sin programa o el rating suba, lo vas a encontrar en 4 puntos y cuando regreses también lo encontrarás también en 4 (risas)”, señaló.

Medina sostuvo que “tampoco es que este programa (tenga rating). No despega la chiquita. Ella se puede ir un mes de vacaciones y no pasa nada. Es cierto, el programa es el que menos le ha funcionado a América TV estando en un horario donde se esperaba que podría tener entre 8 o 9 puntos de promedio. No lo tiene, ese programa a las justas va a llegar con oxígeno, con respiración asistida, llega hasta fin de año. Porque no creo que el próximo año se atrevan a ponerlo otra vez”, añadió.