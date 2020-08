Magaly Medina quedó en shock al observar lo “deslumbrado” que Said Palao está con Alejandra Baigorria, tanto que le dedicó el romántico tema “Todo cambio” durante “Esto es guerra”.

“¡Tampoco, no se pasen de la raya! ¿Cómo le va a decir Said Palao ahorita “eres el amor de mi vida”?”, preguntó la “urraca”.

Magaly Medina no se guardó nada y aseguró que Said Palao está deslumbrado, pero le pidió que se pregunte cuánto durará este “romance” con la “rubia de Gamarra”: “Todavía papito lindo, espérate, aguanta tu coche. Está bien, yo sé que eres joven, que estás deslumbrado por el cuerpazo que tiene la Ale Baigorria. ¡Es Ale Baigorria, una de las chicas más deseadas del país! Pero aguántate un poco, porque ella lo que te está diciendo, con esa canción de Camilo, esa de “tu cuerpo es mi lugar favorito”, sin duda alguna tú cuerpo es su lugar favorito, pero por cuánto tiempo tienes que preguntarte”.

Incluso, Magaly Medina recordó a las exparejas de Alejandra afirmando que Said no podía darle un anillo de diamantes a la empresaria, tal como hizo Arturo Caballero.

“¡Amigo, date cuenta! ¿Por cuánto tiempo tú vas a ser el lugar favorito de ella? O sea, date cuenta, tú no eres Mario Hart, tú no eres Arturo Caballero, tú no le puedes dar los viajes que le ha dado Caballero, tú no le puedes dar el anillo que Caballero le dio, o sea, amigo, date cuenta. Tampoco, tampoco te comiences a entusiasmar, es un consejo ¿no? Un consejo hasta de un conejo”, dijo Magaly Medina.

La “urraca” también pidió al chico reality que tenga dignidad: ”Se le dio a Said por cantar la canción de Mario Hart. O sea, yo te canto la canción que te cantaba tu ex y así a ver si me quieres un poquito más. Ay por favor, cinco soles de dignidad (...) Said cantando una canción del “Chato” Hart, que fue casi casi el amor de la vida de Alejandra Baigorria”.

De otro lado, Magaly Medina cuestionó que “Esto es guerra” estaría exagerando con esta secuencia: ”Yo creo que ahí ya están haciendo todo por captar la atención de los televidentes (...) Nosotros no nos chupamos el dedo, a nosotros no nos engañan”.

