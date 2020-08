Magaly Medina no se guardó nada y mandó un fuerte consejo a Gino Assereto luego que él dedicó el tema “Me va a extrañar” a su expareja Jazmín Pinedo.

En su programa, la “urraca” cuestionó que “Esto es guerra” intente forzar una reconciliación que, según ella, no va a ocurrir: “Como última opción han decidido resucitar el amor que se marchitó, que ya fue, ella se escapó con el ex. Al punto que si tú ya te vas con el ex es realmente que no te importa nada la relación que tenías”.

En ese sentido, Magaly Medina mandó un consejo a Gino Assereto recordando el ampay de Jazmín Pinedo con en el departamento de Jesús Neyra: “Mira Gino, no te desgastes, absolutamente, la otra ya dio vuelta a la página, cuando una mujer va y se acuesta con otro; ya tú fuiste. Aprende, consejo de alguien que tiene experiencia”.

La periodista afirmó que Jazmín y Gino deben llevarse bien por su hija. “Ya no disimulen, ustedes ya fueron, son amigos, padres de una niña, dense la mano, van a ser siempre papás de esa niña”, comentó.

Y es que de acuerdo a Magaly Medina, Jazmín Pinedo ya volteó la página y no tiene contemplado retomar su relación con Assereto.

“¿Saben qué? Jazmín está haciendo otras travesuras con otros traviesos. ¿Y sabes qué, Gino? Échate agua, ya reacciona, papito, ya no va a pasar nunca más. Así que no intenten engañarnos que entre Jazmín y Gino, algo puede renacer. Eso de que donde hubo fuego, cenizas quedan, ¡Olvídate! Ahí el agua lo quemó todo, absolutamente, no queda nada, nada va a resucitar”, sentenció.

VIDEOS RECOMENDADOS

Jazmín Pinedo habla de sus “bromas” con Gino Assereto

Jazmín Pinedo sobre Gino Assereto - Ojo

TE PUEDE INTERESAR