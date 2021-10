La conductora Magaly Medina le envió un mensaje a Yahaira Plasencia luego que ella, durante una entrevista con Trome, respondiera a los críticas de “quitamaridos”. Según explicó la presentadora, ese calificativo se lo puso Melissa Klug.

“¿La otra persona aclaró el tema? ¿Cuándo? La otra persona se refiere a Farfán, supongo. La única persona que la ha acusado de meterse en su relación ha sido Melissa Klug. No es que la gente, los periodistas, nosotros no hemos dicho nada”, señaló Medina tras oír las declaraciones de Plasencia.

Asimismo, la conductora de “Magaly TV, la firme” cuestionó que la salsera no pueda referirse a su expareja por su nombre. Además, resaltó que el futbolista jamás ha salido a hablar de su vida privada en público.

“Melissa Klug fue la que se sintió afectada en su momento por la relación que inició con Jefferson Farfán, y eso nació de ahí. Las demás personas ni sabemos ni nos interesa. Ella dice: ‘la otra persona ya lo aclaró’, cuál otra persona, ¿por que no puede referirse con nombre propio a la otra persona?”, manifestó Medina.

“Ella bien podría decir: ‘Mi exenamorado, Jefferson Farfán, en alguna oportunidad dijo lo siguiente y mostró pruebas’, pero eso de decir la otra persona, no pues, no nos engañes, tampoco seas pinocha. Él no mostró nada, ¿Farfán cuando ha salido a aclarar su vida privada? Tampoco no inventes, memoria tenemos todos, pero a nosotros no se nos olvida mi estimada plus”, añadió.

Como se recuerda, en una pasada entrevista al diario Trome, Yahaira Plasencia fue cuestionada por presuntamente haberse “metido” en una relación. Su respuesta fue rotunda.

“Nada, porque nunca fue cierto. En ese punto estoy tranquilísima, allá la gente que lo quiera creer, no puedo tocar todas las puertas de las casas del Perú para decirles ‘mira, yo soy así’, pero tú me hablas de ese tema ‘quitamaridos’, que te metiste en una relación, y no es así. Aparte que en su momento la otra persona aclaró el tema y mostró pruebas”, aseguró.

