La periodista Magaly Medina se lanzó con tremendo consejo luego de ver a Flavia Laos yendo a la casa de Patricio Parodi.

La “urraca” no desaprovechó la oportunidad para aconsejar a las jóvenes y decirles que no hay necesidad de estar siempre visible para el hombre que uno ama, pues si realmente él está interesado en ti, siempre te estará pensando.

“Un hombre que está interesado en una mujer, sépanlo chicas, tú eres visible mientras él te tenga en su corazón”, dijo la “urraca”.

Seguidamente agregó: “Eres visible aunque no te vea, aunque no te vea en las redes, aunque no te vea en el WhatsApp, si te tiene acá (en el corazón) o te tiene acá (en la cabeza), como pesadilla o como sueño, te tiene”, dijo Magaly Medina, alegrando al doctor Ángulo, quien le dio la razón.

Seguidamente rajó de Flavia Laos. “Por qué vas hacer como Flavia que seguramente piensa que Patricio ya la olvidó y va a su casa para que no la olvide y seguramente dice: ‘Tengo que ir para que me vea’. Porque la dignidad tiene que ir a través de los años”.

Magaly Medina dejó en claro que se puede ser amigo de la expareja, pero siempre y cuando ya no exista sentimientos de por medio. “Yo pienso que entre dos personas que han tenido algo puede haber una amistad, pero no va a nacer al toque que han terminado. Eso pasa cuando al mirarlo, no te emocionada nada. Verlo antes es una gran mentira”.

