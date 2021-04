Magaly Medina, fiel a su estilo, le dio un consejo a Aleska Zambrano, madre de la hija de Said Palao en su programa del último miércoles, diciéndole que dejará vivir al chico reality su relación a junto a Alejandra Baigorria, en alusión a que una vez más, utilizó sus redes sociales para quejarse de su paternidad porque se fue de viaje con su actual pareja por su cumpleaños.

La conductora de televisión vio una exageración que la joven arremetiera contra Palao, pues decidió celebrar previó a su viaje su cumpleaños número 28 con su hija Caetana, pues ya tenía planificado un viaje de vacaciones con la rubia de Gamarra aprovechando los días feriados del calendario.

“Tampoco hay que ser más papistas que el papa, pero cuando las personas están separadas los niños se convierten en una especie de trofeo, no quieren que el ex disfrute con la nueva novia o saliente, entonces utilizan a la hija para frustrar los planes, creo que tampoco debe ser así. Yo creo que cuando las personas se separan o se divorcian tienen que empezar hacer su vida solas, sin tratar de frustrar o molestar a la ex pareja; la felicidad viene de adentro y hay que inculcarles a los niños que cuentan con su papá y su mamá, pero cada quien tiene una vida independiente sin dejar de quererlos o amarlos”, indicó la periodista.

Luego, agregó que, si todas las parejas que se separaran entendieran que los hijos eran un trofeo, la salud mental de muchos niños que luego se convierten en adolescentes sería más saludable.

“Pero lamentablemente no entienden, se fastidian, no le perdonan al padre de los hijos que las hayan dejado, que se hayan ido con otra, mucho menos que sea feliz. Entonces, están ahí dale que dale, amargándole la vida a sus ex, pero lo que no saben estas mujeres es que se amargan las vidas ellas mismas. Siempre digo, la vida es tan corta, pero hay que dejar que fluya y ser feliz”, dijo la popular “Urraca”.

VIDEO RECOMENDADO

Isabel Acevedo habla de Christian Domínguez

Isabel Acevedo habla de Christian Domínguez | diario OJO

TE PUEDE INTERESAR