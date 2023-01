Sin pelos en la lengua. Reynaldo Arenas sorprendió a propios y extraños al declarar lo que piensa sobre la prensa peruana. Y es que el actor peruano se refirió estrictamente al programa que conduce Magaly Medina, a quien no dudó en dedicarle un radical mensaje.

“Lima es una sociedad un poco pacata, chismosa, morbosa, que se alimenta de eso, le encanta el chisme, la vida de los demás”, comenzó diciendo sobre el público que consume los distintos programas de espectáculos.

En ese sentido, el artista también confesó que tiene bastantes amistades que le gustarían estar sentadas en el programa de “Magaly TV, la firme” solo para conseguir un poco más de fama.

“Yo conozco a muchos amigos que se mueren por ir al programa de Magaly porque eso les va a dar cierta fama. Tiene que haber una ley para que haya ciertas limitaciones, que se regularice un poco lo que es la TV, porque en este momento no hay cultura, no veo televisión peruana”, agregó fuerte y claro.

“No voy a ningún programa, estoy enemistado con la prensa. A mí la prensa peruana me parece que es la peor del mundo, asquerosa, sucia, interesada, coimera, mermelera, no voy a ningún programa, no me interesa”, finalizó diciendo Arenas a Wapa.

TE PUEDE INTERESAR