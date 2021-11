La periodista Magaly Medina sorprendió al hablar de las “novias eternas” durante su programa e incluso advirtió que algunos hombres simplemente no desean casarse a pesar de que sus parejas sí quieren llegar al altar.

Durante el programa mencionaron a Alejandra Baigorria, Angie Arizaga, Brunella Horna, Alondra García Miró, Carol Reali ‘Cachaza’ y Pamela Franco, quienes han dicho en reiteradas veces que desean casarse e incluso algunas han contado sus planes de boda, aunque todavía no les piden matrimonio.

“Hay varias que tienen más de cuatro años esperando el anillo, otras que lo piden en reiteradas oportunidades y nada de nada. Alondra García Miró, ¿Cuántos años lleva esperando el anillo? O por lo menos la fecha de la boda, pero Paolo Guerrero siempre se defiende diciendo “todo es un proceso””, comentó Magaly Medina.

La periodista indicó que algunos hombres evitan el matrimonio cuando no están realmente enamorados de su pareja, porque usualmente se casan después con otras mujeres: “Sí que tienen paciencia para esperar algunas ¿no? Pero cuando un hombre dice ‘no, yo soy de los que no me caso, no, no me quiero casar, no, no, no, yo no me voy a casar’, mentira, lo que te está diciendo en realidad es: no me voy a casar contigo, porque a luego terminan, aparece otra persona y a los seis meses se van y se casan, así es, no es que sea bruja, pero es que así es, los hombre siempre tienen eso, es que no tienen el feeling contigo, no va a pasar, así que ¿para qué los esperan? ¿para qué se sientan ahí a esperarlos?”.

“Brunella es una chica joven, pero también, dice ‘ya me cansé de esperar’”, comentó Magaly Medina, quien también lanzó un dardo contra Christian Domínguez: “Un hombre que quiere divorciarse en estas épocas, se divorcia, no hay forma”.

Asimismo, se refirió al caso de Alondra García Miró y afirmó que nadie puede obligar a un hombre a casarse: “¿Y Alondra? Alondra y los procesos, eso que contesta él (Paolo) cuando le preguntaron esa vez, hace como un año en esa conversación que tuvieron: a ver, son procesos. ¿Qué proceso? ¿Cuáles? Que me diga alguien, ahí está pues, cuando un hombre no quiere casarse, no se casa, nadie lo obliga”.

