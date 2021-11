La periodista Magaly Medina se defendió de los fuertes comentarios que Micheille Soifer hizo sobre ella en un programa de radio, donde reclamó a la ‘urraca’ por viajar a Miami y no a Huacho, su tierra natal.

Durante su programa, Magaly Medina se burló de ‘Michi’ y recordó que cada uno decide a dónde viajar: “¿Dice que por qué voy a Miami? Porque quiero ¿algún problema con eso? ¿también es motivo de crítica a dónde me voy? ¿Que por qué no voy a Huacho a veranear? Ah, porque no quiero, porque me gusta más el mar de Miami que el mar de Huacho ¿algún problema?”.

“Bien envidiosa se ha vuelto la gente ¿no? no pueden ver a uno feliz, déjenme que entretenga, no se molesten, no se arañen, no envidien, hay tanta envidia en este ambiente, déjenme feliz”, comentó Magaly Medina.

Poco después, Magaly Medina recordó sus veranos en Huacho y contó que sigue yendo, pero no busca a la prensa para que la grabe: “Soy de Huacho, vacacioné hasta los 16 años en Huacho, en sus playas y luego, cuando me ha dado la gana de ir a Huacho, voy a Huacho que es mi tierra natal, no le paso la voz a la prensa para que me siga, no te invito tampoco a ti”.

“Además finalmente yo voy a dónde me da la gana, ¿soy la alcaldesa de Huacho? ¿soy la gobernadora de Huacho? ¿Yo que seré, la representante de Huacho?”, expresó.

La periodista también reiteró que no le pide dinero a nadie para viajar: “Me da la gana de irme a Miami, me da la gana de irme a donde ‘michi’ yo quiera, ¿acaso te pido plata a ti para que me pagues mi pasaje? ¿acaso te pido para que me pagues mi departamento en Miami? No, eso es fruto de mi esfuerzo y mi trabajo, y con eso me gasto mi plata como me da la gana ¿qué se ha creído esta? ¿Ahora me va a decir dónde tengo que tohttps://ojo.pe/ojo-show/melissa-klug-explota-de-celos-por-jesus-barco-web-ojo-farandula-noticia/mar vacaciones?”.

VIDEO RECOMENDADO

Esto es Guerra Perú vs Guerreros Puerto Rico: así se vivió el primer día de competencia

Los competidores de Guerreros Puerto Rico se presentaron en el set de Esto es Guerra y demostraron que pueden competir a máximo nivel. Disfruta lo mejor del primer día de competencia.

TE PUEDE INTERESAR