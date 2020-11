Magaly Medina sorprendió a propios y extraños al revelar que el productor Sergio George se habría molestado con ella porque calificó de “feo” al nuevo videoclip de Yahaira Plasencia.

Durante su programa, la “urraca” comentó que el productor ni siquiera le dirige la palabra, sin embargo insistió en que la más reciente producción de la salsera es inferior a “Y le dije no” y “Cobarde”.

“Me han dicho que Sergio George se ha molestado con ‘la Magaly’ porque dice que ha hecho un videoclip tan feo, si está feo, tanto así que ni siquiera quiere hablarnos, dirigirnos la palabra. Bueno ¿qué vamos a hacer? Porque realmente este video es el que menos views tiene comparados con los otros dos videos”, señaló.

““Cobarde” y “Y le dije no” fueron las dos primeras canciones que realmente pegaron más que esta, porque esta “Ulala” solo le gusta a Yahaira”, agregó la periodista.

En ese sentido, Magaly Medina explicó que ella habla con la verdad al señalar que la canción de Yahaira Plasencia no es un éxito.

“El público que está ahí y que tiene seguidores, porque ella tiene seguidores evidentemente, no le ha dado el mismo espaldarazo a esta canción que a las otras y hay que decirlo. No vamos a venir a mentirles ‘ay, la Yaha está rompiendo las plataformas’. No, no está rompiéndolas”, sentenció.

VIDEOS RECOMENDADOS

Yahaira Plasencia afirma que le gusta que los hombres la ignoren

Yahaira Plasencia sobre los hombres: “Me gusta que no me hagan caso, me encanta que me ignoren” |OJO

TE PUEDE INTERESAR