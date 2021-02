La periodista Magaly Medina se molestó luego de ver que todos los audios de Sheyla Rojas sobre Anderson Santamaría salieron en un programa.

Aunque no dijo a qué programa se refería, lo cierto es que “Amor y Fuego” de Rodrigo González pasó los audios del programa “Magaly TV La Firme”.

“En este programa y detrás de mi hay un equipo grande de reportero, investigadores y nos cuesta muchísimo esforzarnos y por eso como directora periodística y a nombre de mi producción me enoja y me indigna que otras producciones ociosas, que tiene equipo, que se jactan de tener plata, esperan mi programa, agarran todo el trabajo de mis reporteros y llenan su programa de manera inescrupulosa, usando material que es nuestro, que nos corresponde”, dijo la “urraca” sumamente molesta.

Seguidamente, Magaly Medina dijo que su queja es pública porque esta vez sí le molestó.

“El esfuerzo es de mis reporteros. El reportero Otto Díaz logró con esfuerzo que Sheyla Rojas y su amiga le hablaran y le contara esos detalles. Hoy veo que un programa de televisión llena su programación con la frescura de una lechuga, sacando todos nuestros audios, todos y cada uno. Eso rebaza cualquier limite de ética. Mi queja es pública porque realmente no me gusta que me roben las notas”.

Finalmente la “urraca” aseguró que ella trata de dar noticias que no salen en otros programas, por lo que espera que los demás se esfuercen. “Esfuercen a su equipo y luego jáctense. Estoy bien indignada. Yo trato de no coger noticia de otros. Así me siento orgullosa del trabajo que hago. Ahorita estoy agotada, porque vivimos más tiempo acá”.

¿Magaly se molestó con el programa de Rodrigo González por pasar audios de Sheyla Rojas? | OJO

VIDEOS RECOMENDADOS

Sofía Franco no respeta la cuarentena tras llegar de viaje y no usa mascarilla | OJO

Sofía Franco no respeta la cuarentena tras llegar de viaje y no usa mascarilla | OJO

TE PUEDE INTERESAR