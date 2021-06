Magaly Medina no se calló nada y arremetió contra Christian Cueva, quien estuvo en una reunión social previo a enrumbar a Brasil para disputar la Copa América 2021.

Y es que recordemos que el seleccionado nacional decidió lanzar un comunicado mediante sus redes sociales, donde afirmaba que todo lo expuesto por la ‘Urraca’ era un “invento” para hacerle daño a él y a su familia.

“Cueva se va de juerga, no le importa un pepino la burbuja sanitaria en la que tiene que estar otros jugadores de la selección. No le importa, como se ha metido al bolsillo al profe Gareca que lo engríe y lo defiende. Para Gareca es un tema privado”, comenzó diciendo la conductora.

En ese sentido, la periodista consideró que con todos los problemas personales que tiene el popular ‘Aladino’, no estaría completamente preparado para vestir la camiseta nacional.

“El muy conchudo ha hecho un comunicado después de hacer el ridículo y ni hacer un gol. Mejor regresa al equipo de Arabia Saudita donde te deben pagar buena plata por no hacer nada”, agregó de manera sarcástica.

“¿Qué inventamos, oye, so pedazo de mentiroso profesional? Hay que ser bien caradura y deshonesto para decir que estamos inventando. Yo no soy el profe Gareca, Cuevita, yo soy Magaly. A mí ningún jugador de dos por medio me va a engañar. Yo no les voy a perdonar que se vayan a sus pérdidas tipo John Kelvin. Yo no estoy para alcahuetear, no te debo a ti ni a ningún seleccionado”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR