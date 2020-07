La conductora de espectáculos, Magaly Medina, estuvo enlazada con el programa argentino “Intrusos”, donde fue consultada sobre la polémica que hay entre Laura Bozzo y su expareja, Cristian Zuárez.

“A mi me parece que una persona como Cristian Zuárez, que vivió 17 años con Laura (...) A él se le vio viajando a Miami cuando ella no podía salir de Perú, paseando en autos muy lujosos. Él vivía de pies a cabeza súper bien vestido, lujos que le daba Laura. Él sabía muy bien con qué mujer estaba viviendo. Si él se hubiera querido ir, se hubiera ido en el primer o segundo año, pero siempre se quedó”, comenzó diciendo.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ confesó que la ‘abogada de los pobres’ puso como exigencia que el cantante argentino trabaje en la producción de su programa en Televisa y gane un ostentoso sueldo.

“Y es cierto que Laura siempre lo maltrató verbalmente, recordándole de donde lo había sacado (...) lo que yo si tenía entendido es que ella pone como exigencia de su contrato que Cristian sea contratado como parte del equipo de producción de su programa y con un gran sueldo”, manifestó.

Por último, la periodista señala como ‘desatinado’ el hecho que Zuárez venga a reclamarle a Laura luego de tantos años.

“Si tú ya tienes una relación nueva, ya te casaste, por qué no cierras el capitulo de tu otra relación. Si ya no lo resolviste antes, si antes no la acusaste de todas esas cosas, ¿por qué ahora cuando ya tienes una vida nueva con otra persona? Sí me parece que hay un ánimo chantajista. Todos aquí piensan que es un vividor”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR