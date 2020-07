El argentino Cristian Zuárez abandonó la entrevista con Magaly Medina cuando ella empezó a cuestionarla por discutir con Laura Bozzo cuando ella estaba ebria, tal como se puede ver en un video registrado en el año 2015.

Cristian Zuárez se mostró a la defensiva y pidió a su abogado para hablar. Fue entonces cuando decidió abandonar la entrevista tras decirle que fue él quien la esperó hasta este lunes para estar conectado a su programa porque la “urraca” estaba con coronavirus.

Magaly Medina no aguantó las condiciones que estaba poniendo el argentino Cristian Zuárez y por ello también le dijo “chau”. “No te pienso dar la entrevista Magaly Medina, chau, gracias”, dijo el ex de Bozzo.

Seguidamente, Magaly Medina respondió: “Yo no hago acuerdos con nadie (...) las cosas hay que decirlo como son. Me pueden quitar los gritos de ese argentino desubicado que no me va a venir a faltarme el respeto. Yo no soy Laura Bozzo”.

Para finalizar, Magaly Medina dijo no ser la abogada de Laura Bozzo. “Jamás metería con un tipo al que le tenga que pagar todo..creo que lo que él está buscando es sacarle plata”.

Magaly Medina discutió con Cristian Zuárez en su programa. (Magaly Tv. La firme)

