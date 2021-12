Dalia Durand fue invitada al programa de Magaly Medina para explicar sus motivos por los que decidió ayudar a su agresor y exesposo Jhon Kelvin, cambiando su testimonio como víctima.

No le gustó nada. Magaly Medina se mostró muy indignada al escuchar los motivos de Dalia Durand para cambiar sus testimonios a favor de su agresor Jhon Kelvin: “yo no estoy defendiendo algo que es indefendible, simplemente entré en un tema de desesperación por mis hijos”, la cubana aseveró que las agresiones fueron reales, sin embargo, cambió su testimonio y esto sacó de sus casillas a Magaly.

“Tú necesitas a tu agresor, porque necesitas ser víctima”, fue así como Magaly luego de escuchar a Dalia, la criticó por dejar mal parados a todos aquellos que creyeron en ella y que intentaron ayudarla para que no dependa económicamente de su exesposo Jhon Kelvin.

La ‘urraca’ escuchó a Dalia, señalando que la familia de Jhon Kelvin no tenía nada que ver en el cambio de su versión y que según la cubana, todo lo hizo es por sus hijos. Magaly no aguantó más y finalizó la entrevista con fuertes palabras: “la próxima que salga de la cárcel y que no solo te meta un trompón, te deje sin vida en un piso, ya no podemos hacer nada”.

