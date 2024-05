El programa de Magaly Medina mostró una nota donde revelan que Paolo Guerrero dejó la casa en Trujillo, que le alquiló la Universidad César Vallejo, y la cambió por una más pequeña, aunque valorizada en más de un millón de dólares.

Según confirmó la corredora inmobiliaria al programa de Magaly Medina, Paolo Guerrero dejó la anterior mansión pese a que todavía tenía un contrato de alquiler de 8 mil dólares mensuales por más de un año, los cuales la Vallejo tendrá que seguir pagando.

Según la nota del programa, Guerrero y su familia se instalaron en una moderna casa en el condominio Las Palmeras del Golf, un complejo exclusivo, donde cuentan con seguridad las 24 horas.

La nueva residencia tiene 700 metros cuadrados y solo el terreno vale unos 700 mil dólares. En total, la casa está valorizado en 1.19 millones de dólares.





Paolo Guerrero lanza dardo a la UCV por mal momento: “Tenemos plantel corto”

Paolo Guerrero busca recuperarse de su mal momento y resurgir con la Univesridad César Vallejo, tanto en la Liga 1 como Copa Sudamericana, luego de acumular empates y derrotas.

Sin embargo, al ser consultado por la pobre participación de la UCV en competencia internacional, el ‘Depredador’ señaló que le adelantó a César Acuña, presidente de César Vallejo, que el plantel trujillano no estaba reforzado para afrontar la Copa Sudamericana.

“Sabíamos que iba a ser durísimo (la Copa Sudamericana), lo conversé con Richard (Acuña) y le mencioné que tenemos un plantel corto, había mucho desgaste estar compitiendo en dos torneos. Espero que la César Vallejo mejore su estructura”, expresó a su salida de la Videna.

Adelantó que no es posible su regreso a las canchas antes de las tres semanas.

“No creo, yo ya tengo desde que me lesioné 10-11 días, antes de dos semanas no me veo jugando, todavía siento molestia. igual todo es monitoreado por el fisioterapeuta”, manifestó.