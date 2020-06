Tras las declaraciones de la exconductora de “Válgame”, Janet Barboza, quien se mostró indignada al enterarse sobre una noticia falsa que confirmaba que Magaly Medina contaba con un Seguro Integral de Salud (SIS), que aclaremos es brindado a las personas que no tienen los recursos suficientes para atenderse, la popular ‘Urraca’ salió a responderle con todo.

“INDIGNANTE! (Si esta noticia es real) ¿Magaly Medina tiene SIS subsidiado? Que esperan para actuar como en el caso Sheyla Rojas que se lo retiraron de INMEDIATO. Acá una muestra más de que con la misma vara no se mide a todos”, escribió la ‘Rulitos’ su cuenta de Twitter.

Frente a ello, la periodista no pudo contener la risa al enterarse de estas palabras. “Quién va a creer que yo tengo SIS, tengo un seguro que ni ella podría pagar, por favor. Todo eso es armado por el grupo Beba Army. Este lunes me comunicaré con los funcionarios del Ministerio de Salud para hacer el descargo respectivo. Yo ya no le hago caso a la pobrecita” manifestó Medina a Trome.

Recordemos que hace algunos días un grupo de hackers filtró información personal de Magaly Medina, tras hacerse públicas las denuncias por acoso sexual en contra de Andrés Wiese.

