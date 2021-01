La conductora Magaly Medina arremetió contra Karen Schwarz luego que esta asegurara que no “fracasó” en televisión tras la cancelación de su programa “Modo espectáculos”.

“Ella dice que no ha fracasado, ahora está de arrimada en “Yo soy”, es cierto que está de arrimada”, dijo la “urraca” en el programa “Magaly TV La firme”.

Respecto a las declaraciones que Karen Schwarz hizo al diario El Popular, la periodista se burló: “¿Ha nacido la nueva Cantinflas? No le entiendo lo que quiere decir”.

Asimismo, la “urraca” cuestionó que la esposa de Ezio Oliva diga que no “dañó” a nadie en su programa: “Ahí está santa Karen Schwarz (...) yo no entiendo de las personas la hipocresía absoluta que tienen en la vida”.

“Esta gente no es capaz de ponerse los pantalones y decir ‘esto es lo que yo opino, no porque ¡ay no! ¿Qué va a pensar la gente de mí, qué van a decir las personas que me auspician?’”, cuestionó.

TE PUEDE INTERESAR