¡Fuertes declaraciones! Magaly Medina le respondió con todo a Sheyla Rojas, quien insinuó que la conductora se había “ensañado” ultimadamente con ella porque le generaba buen rating a su programa.

“Me da lástima el tipo de vida que una mujer joven, guapa, con un hijo precioso tenga que hacer. Todo lo que hablamos en este programa es porque ella misma lo ha expuesto en sus redes sociales”, comenzó diciendo la popular ‘Urraca’.

Asimismo, Medina aprovechó para también mandarle su ‘chiquita’ a la modelo, quien comentó que la “vida perfecta” de la conductora con el notario Alfredo Zambrano se habría acabado.

“Mi vida personal no tiene nada que ver aquí, porque yo me gano la vida acá decentemente. No necesito de un fuerte, de alguien a mi lado para tener la vida que tengo. He sacrificado cosas por mi trabajo, sí, pero no por un hombre”, expresó.

“No he necesitado pasar de cama en cama, de un jefe a otro, para lograr lo que tengo en mi vida, por eso es que yo voy caminando con la frente en alto y bien digna, algo que tú Sheyla no puedes decir, definitivamente”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR