¡Fuerte y claro! Magaly Medina no se calló nada y decidió responderle con todo a Sheyla Rojas, quien comentó que nunca le daría una entrevista a la conductora “porque no tiene presupuesto suficiente”.

“Sheyla Rojas se ha dirigido a nosotros porque somos los únicos que decimos cosas que a ella le incomodan. Lo siento mucho, pero el hecho que nosotros hayamos buscado una entrevista con ella no quiere decir que yo me vaya a comportar como esas chicas de ‘América Hoy’, donde la sobonearon, le pusieron alfombra roja, eso no lo voy a hacer”, comenzó diciendo la periodista.

“Una cosa es buscar entrevista con alguien polémico, y otra es rendirle pleitesía... Y como la señora que está en México muy empoderada con el novio, ahora dice que no me daría una entrevista...”, agregó.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ se refirió al presupuesto que maneja en su programa para entrevistar a sus invitados, dejando entrever que la modelo le habría pedido un fuerte cantidad en dólares.

“Es cierto, mi presupuesto no alcanza, no tengo para pagarle 20 mil dólares, ni siquiera 10 mil soles por una entrevista y definitivamente no voy a hacer caja a la avenida Arequipa, ni me voy a conseguir un novio narco”, finalizó.

