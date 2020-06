Magaly Medina lanzó una dura crítica contra Stephanie Valenzuela luego de la respuesta llena de insultos que esta publicó en su cuenta de Instagram.

Y es que tras ser cuestionada por la “urraca”, Stephanie Valenzuela la tildó de “rata” y “envidiosa”, aunque no respondió directamente a las insinuaciones sobre su lujosa vida.

En su programa, Magaly Medina lamentó la respuesta de la modelo y comentó que hubiera sido mejor que explique cómo vive de esta forma: “Desde Miami, donde está gozando de la vida y viviendo como si no estuviéramos en cuarenta, Stephanie Valenzuela se puso atrevida como siempre. Yo pensé que me iba a preparar y que me iba a mandar una respuesta contundente como para callarme la boca. Eso de que ‘mira Magaly, cómo que no sabes de qué vivo, mira te mando este contrato con tal agencia de publicidad o con tal marca que me paga tantos miles de dólares mensuales que yo me los puedo gastar en los restaurantes, en los yates o tomando todo el champagne francés que quiera’. Pero no, la respuesta de Stephanie Valenzuela siempre es evasiva, solamente ataca para que así todo el mundo se centre en el ataque y no se centre en la realidad”.

También comentó que jamás se compararía a Stephanie Valenzuela, pues la gente sí sabe que ha conseguido su dinero trabajando: “¿Cuándo (me he comparado)? Ay por favor, no podría, ¡nunca!”.

“Miren pues lo que dice la atrevida (...) ella está insultando y no contestando. Stephanie, tú no te molestes, no te enojes y no insultes. Nosotros preguntamos porque somos ingenuos, también hay que decirle a mucha más gente que también puede gozar de esos lujos, porque nunca te vemos trabajando realmente y decimos cómo así, cómo lo hace, cuál es el negocio. Eso era lo que queríamos que nos contestes”.

Magaly Medina aclaró que ella sí puede darse los lujos de Stephanie Valenzuela, pero gracias a su trabajo: “Tú sabes que hay personas que nos podemos dar los mismos gustos que tú, pero todo el mundo sabe, por lo menos todo el Perú sabe, cómo nosotros nos hemos conseguido el dinero, la Sunat más, pero ella es lo que no sabemos”.

Además, la periodista se burló de que Stephanie Valenzuela haya invocado a Dios para respaldar su versión: “Religiosa había resultado (...) O sea que me está diciendo que la riqueza y los lujos de los que ella goza es porque hay un señor llamado Dios que le está proveyendo, le está dando, le está otorgando esos lujos, la está llevando de paseo. Pero por favor, preséntame a tu señor para que también, a ver si acá, nos toca a todos un poquito ya que andamos bastante bolsillo flaco con esta cuarentena”.

“De mí se sabe cómo consigo todo lo que tengo, pero de ti, querida... vamos, anda aclarándonos ese panorama”, concluyó.

