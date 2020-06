Stephanie Valenzuela lanzó un fuerte mensaje en su cuenta de Instagram tras ser cuestionada por la periodista Magaly Medina en la más reciente edición del programa “Magaly TV La firme”.

Y es que en plena pandemia, la modelo peruana viajó de México a Estados Unidos, donde se da la “gran vida”.

“Hace unos días atrás estaba pasando la cuarentena en México ella y la hermana (...) ahora de pronto ha resultado que se ha ido a terminar su cuarentena a Miami, donde la vemos paseando en yates, cenando en exclusivos restaurantes, tomando ríos de champagne francés y todavía nos seguimos preguntando, pero Stephanie danos tu secreto, ¿cómo se hace? Yo también quiero ser como tú, cuando yo sea más grande quiero hacer tu misma vida”, dijo la “urraca” en su programa.

Tras las burlas de Magaly Medina, Stephanie Valenzuela lanzó un polémico mensaje en su cuenta de Instagram tildando de “envidiosos” a sus detractores. De hecho, utilizó el tema “Sin filtro” de Romeo Santos.

“Nunca te compares conmigo, las ratas como tú no salen de la basura... sigue hablando que tu envidia me da risa, recuerda que lo que Dios bendice el hombre no lo cambia... El ve nuestra alma y le da a cada quien lo que corresponde #cadaquientieneloquesemerece”, escribió Stephanie Valenzuela.

Foto: Instagram Stephanie Valenzuela





