Sin pelos en la lengua. Magaly Medina no se calló nada y arremetió contra Alessia Rovegno, quien hace algunos días estuvo en Miami para participar de un evento del Miss Universo, donde el conocido missólogo, Osmel Souza, le hizo tremendo desaire al no mencionarla entre las favoritas para ganar el certamen.

Todo se dio durante la última edición de “Magaly TV, La Firme”, cuando la popular ‘Urraca’ compartió las declaraciones que hizo el hombre apodado “El Zar de la Belleza”, y volvió a cuestionar a la actual Miss Perú 2022.

“Osmel Souza, quien fue durante 38 años el presidente de Miss Venezuela, es el hombre llamado el Zar de la Belleza... Su voz, lo que diga es ley, casi siempre acierta su predicción sobre quién se llevará la corona, pero a algunos les asombra lo que dijo de Alessia Rovegno”, comenzó diciendo.

“A mí no me asombra, yo sigo pensando que Alessia Rovegno tiene una belleza común en lo que respecta a certámenes de belleza, podrá parecerle a mucha gente linda, encantadora, preciosa, pero es muy normal, no hay nada de ella que diga: ‘Wow, esto es un tipo de belleza diferente, exótico, que sí puede llegar a (coronarse como Miss Universo”, agregó.

Medina cree que Alessia no llegó a ser memorable ante los ojos del missólogo, motivo por el que se debería tener en cuenta esta opinión. “Este hombre que ve a las bellezas con un ojo crítico, no la considera. Se olvidó que existe Alessia Rovegno, la excluyó de su lista, no la consideró ni siquiera en una wishlist, en la lista de deseos, ni siquiera por diplomacia (para el Miss Universo)”, finalizó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO