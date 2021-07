Magaly Medina no se quedó callada y decidió responderle con todo a Yahaira Plasencia, quien comentó que la conductora “solo sabía destruir” a los artistas peruanos.

“Magaly los invita a su programa a los presentadores colombianos seguro para que rajen de mí nuevamente y uno de ellos le dice qué tal canto y Magaly dice ‘lo que pasa es que tú no sabes que hay otros cantantes aquí’. En vez de decir sí hay más cantantes peruanos, hay que apoyar el talento peruano, ella solo sabe destruir”, dijo la cantante en una trasmisión vía Instagram.

Frente a estas declaraciones, la popular ‘Urraca’ aclaró que ella sí apoya al talento peruano, pero no considera que la ‘Reina del toto’ sea una de ellos.

“No Yaha, yo apoyo el talento peruano, tú lo has dicho, el talento peruano y tú no eres un talento para el canto. Hay muchos mejores cantantes que tú, que no han tenido la suerte que tienes tú, entonces yo tengo que ser justa”, manifestó la conductora de ATV.

“Además, tú no fuiste la primera opción de Sergio George y él lo ha dicho en varias oportunidades. Las primeras opciones para Sergio George fueron Josimar y Daniela Darcourt, tú fuiste bueno ya pues, ya qué me queda, encontré esto”, agregó.

