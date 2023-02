El 31 de enero de 2023, durante el programa Magaly TV La firme, la periodista Magaly Medina expresó su deseo de lograr un ampay en plena celebración de San Valentín.

“¡Ah! Me encantaría ampayar a alguien por San Valentín... no sé, es que como tengo esa almilla media negra, que claro, todo el mundo dice ‘qué mala eres’, pero ¿no sería así como maquiavélico, como medio turbio, como pincha globos, como la bruja que soy, ampayar a alguien de la farándula justo para arruinarle un 14 de febrero?”, dijo Magaly Medina entre risas.

“Ay, por Dios, yo necesito psiquiatra”, expresó la ‘urraca’, que manifestó su deseo de ampayar a alguien justo en el Día de los Enamorados.

“Qué mala puedo ser, por favor, no me gustaría que me hagan eso... un 14 de febrero no, pues, ¿no? ¿Cómo le vas a arruinar así la vida a alguien? Pero como tengo la boca tan salada, de repente se me hace, de repente pues, soy tan suertuda que de pronto ese día le arruino el día a alguien”, señaló.

Incluso, Magaly Medina afirmó que también podría ser víctima de un ampay, pues recibe malos deseos constantemente: “En fin, la ruina de unos es la felicidad de otros, así es la vida desgraciadamente. Algún día me pasará de repente porque todos andan deseándome lo peor, tantos malos deseos y yo ando haciendo mis pócimas para contrarrestar toda la mala onda y la mala vibra que me mandan, acá estoy, vivita y coleando. En fin, lo que no mata, engorda, y a mí ni me engorda porque hago dieta”.

