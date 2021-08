¡Fuertes declaraciones! Magaly Medina no dudó en cuestionar a Micheille Soifer, quien se presentó en “La Voz Perú” para promocionar su nuevo tema “Bye, bye”. Sin embargo, la cantante no habría interpretado en vivo y prefirió utilizar el playback.

“Ella se presenta en ‘La Voz’ para promocionar su canción y lo hace, y lo hicieron notar los televidentes, con playback. Le dieron el micrófono y llegó tarde a su boca”, comenzó diciendo la conductora de televisión.

“La gente se dio cuenta que no estaba cantando en vivo, que era un disco que le habían puesto, una grabación (...) Debe ser que ella está como Yahaira que se excusa de cantar en vivo diciendo: ‘Es que no puedo cantar y bailar a la vez, yo tengo que fijarme en mis pasos’; dos cosas no pueden hacer ahora”, agregó entre risas la popular ‘Urraca’.

“Si la gente quiere que uno considere que tiene talento, tienen que ser más profesionales y no faltarle el respeto al público, pues la poca gente que ve ‘La Voz’ tiene derecho a un buen espectáculo y sabe de música”, expresó bastante indignada.

Por otra parte, Magaly Medina también se refirió a los diversos comentarios negativos de los usuarios contra Micheille Soifer por haber utilizado playback en su presentación. “Se dio cuenta de inmediato y las redes se manifestaron y la aniquilaron. A este paso le van a decir ‘Bye, bye’ bien rápido”, finalizó diciendo entre risas.

