Magaly Medina opinó sobre el altercado que tuvo Jorge Cuba, padre de Rodrigo, con Melissa Paredes, quien actualmente está viviendo con su hija de 4 años en la casa de su exsuegra, mientras duran las investigaciones por presunto abuso sexual.

Como se sabe, tanto el ‘Gato’ Cuba como la actriz perdieron la custodia temporal de la menor luego de que ella fuera denunciada por difamación agravada y el futbolista sea impedido de ver a su hija en un radio menor a 100 metros.

En medio de esto, el popular ‘Don Gato’ aprovechó para decirle sus verdades a Melissa, responsabilizándola por lo ocurrido, tildándola de “loca” y botándola de la casa, por lo que la exconductora lo denunció por presunta violencia psicológica.

Magaly critica a Jorge Cuba

Toda esta pelea entre ‘Don Gato’ y Melissa Paredes habría ocurrido frente a la niña de 4 años, por lo que Magaly Medina criticó duramente al padre de Rodrigo Cuba.

“Cómo te pones a gritar a la madre de tu nieta, delante de tu nieta, me parece una falta de respeto absoluto”, sostuvo la ‘Urraca’.

En ese sentido, Magaly consideró que el Ministerio de la Mujer también debería evaluar si ‘Don Gato’ puede estar cerca de su nieta.

“Cuando una persona no puede controlar sus impulsos, no puede controlar esa ira que lleva dentro, entonces también debería estar apartado de su nieta y de su exnuera. Este señor, esto tiene que el Ministerio de Mujer también verlo, no puede perder así el aplomo y decirle todo lo que piensa. Todo el país sabe que él no pasa a Melissa Paredes, pero eso de faltarle el respeto delante de la hija, por lo menos debió de controlarse”, comentó.

