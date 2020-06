Magaly Medina arremetió contra Jossmery Toledo por el live de Instagram que protagonizó con su pareja, el jugador Jean Deza.

La “urraca” no dudó en ser irónica sobre el desempeño del futbolista en su nuevo club, Binacional: ”Mientras que juegues con las piernas y dejes de usar los brazos para tener la botella, fenomenal seguramente te va a ir, porque la gente ordenada y disciplinada sí consigue cosas, sobretodo en el deporte”.

Magaly Medina también se burló de las revelaciones que hizo Jossmery Toledo en esta transmisión en vivo sobre el uso del talco:

“¡Ni que fuera bebé! Tremendo hombre y talqueándolo, ¿también le vas a enseñar a ponerle su pañal?”.

Y es que según la “urraca”, Jossmery Toledo no brilla con luz propia: “¡Más figuretis son este par! Lo que pasa es que la Jossmery Toledo tiene algo, no tiene un talento natural, no tiene nada, ella tiene que vivir a través de la pareja que tiene, para que la pareja le dé un poquito de brillo”.

Asimismo, la periodista afirmó que la ex PNP quiere seguir vigente. “Jossmery está ‘mosca’ tratando de que nadie la olvide. Eso va a hacer cuando meta goles, si es que los mete, si es que no se va de juerga en Juliaca, si de repente hace mucho frío y te tomas todo el ron que encuentra por ahí o todo el aguardiente”, expresó.

VIDEOS RECOMENDADOS

Christian Yaipén tras superar a Leslie Shaw en YouTube

Christian Yaipén sobre éxito de video que supera a Leslie Shaw - OJO