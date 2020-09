Magaly Medina no se quedó callada y lanzó una fuerte indirecta contra Karen Schwarz al comentar las declaraciones que Jean Deza dio a su programa, “Modo Espectáculos”.

Mientras la “urraca” leía las declaraciones, dedicó pronunciarse contra una conductora que se había quedado callada ante las fuertes palabras del futbolista.

“De verdad es terrible lo que él puede hablar de una mujer. Yo no puedo quedarme callada, a diferencia de otras personas que de repente se quedan calladas ¿no? Porque él ha dado otras declaraciones, como dicen los periódicos hoy, los diarios online”, comentó Magaly Medina.

Asimismo, dejó entrever que esta conductora se “rasgaba las vestiduras” acusando a sus colegas de criticar a las mujeres, pero no tenía una posición más drástica a cambio de ganar audiencia con las declaraciones de Jean Deza:

“Sobretodo estas declaraciones, que no sé dónde las dio, pero a veces hay mujeres que se rasgan las vestiduras ‘ay, que funalita, funalito, cómo critican a las mujeres, ay, cómo hacen esto, cómo hacen lo otro’. Pero sin embargo no les importa absolutamente cuando tratan de salvar su pellejo de esto que se llama ráting, audiencia, no les importa. Y dejan que patanes como este tengan pantalla y puedan decir libremente lo que les da la gana sin sentar una posición al respecto. Realmente si seguimos permitiendo esto, estamos bien mal”, expresó.

