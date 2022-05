Fuerte y claro. Magaly Medina no se quedó callada y se pronunció sobre el notable cambio de actitud que viene teniendo Aldo Miyashiro y que se evidencia en su programa trasmitido por América TV.

Y es que para la popular ‘Urraca’, el conductor se muestra bastante parco, serio y ya no tiene la misma chispa de hace algunos meses atrás, motivo por el que pondría en duda hasta cuándo estaría en el aire.

“Ya no es el Miyashiro de antes, el que se ríe, el que chonguea, el que tiene sentido del humor, el que se mata de la risa, ya no. Ahora parece todo un señor correcto, un narrador de noticias, ya ni sonríe y no hace bromas. Ya no es la chispa de la vida que era antes, ahora solo se dedica a presentar las notas de su programa como si estuviera en un noticiero”, comenzó diciendo la presentadora.

“No sé si quiere que la gente lo tome en serio o se siente tan mal de estar cara al público, que ni siquiera quiere sonreír. El rating por lo menos lo están manteniendo, pero ¿hasta cuándo? los noctámbulos están viendo un programa para entretenerse, para no morirse de sueño, pero si él está tan serio, que parece que estuviera anunciando un funeral, definitivamente no es algo que vaya a funcionar”, agregó.

