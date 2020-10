Magaly Medina y el nuevo “influencer” Giancarlo Scarpati protagonizaron un incómodo momento durante el programa de la “urraca”.

Y es que Magaly Medina presentó entre bombos y platillos a Scarpati, quien saltó a la fama por protagonizar una escandalosa detención en una reunión, y anunció que la nueva figura de la farándula peruana iba a realizar un reclamo, muy a su estilo, por el resultado del partido de la selección peruana.

“Antes, Scarpati, nosotros tenemos que dar paso a una nota porque este sí es un escándalo (...)”, anunció Magaly Medina.

El personaje interrumpió a Magaly Medina con una broma, pero justo en ese momento la selección nacional salía del Estadio.

“Un ratito, perdón, perdóname (...) está saliendo el bus de la selección”, dijo Magaly.

Tras la nota deportiva, la “urraca” pasó a presentar una nota de Paola Ruiz, pero Scarpati volvió a interrumpir a Magaly,

“Disculpa que te interrumpa”, dijo.

Magaly Medina no ocultó su molestia y lo cuadró: “No, perdona papito, es mi programa. Sorry, sorry, estoy hablando, por fa, Scarpati. Vamos con las imágenes”.

Por su parte, se escuchó una expresión decepcionada de Scarpati, aunque no se le vio el rostro.





