Durante el programa “Magaly TV La firme” del martes 5 de octubre, Magaly Medina cuestionó las declaraciones que Milena Zárate hizo sobre Melissa Klug y su novio, el futbolista Jesús Barco.

“¿Cuál es el problema? Dicen que para el amor no hay edad, no hay pero que valga”, comentó la ‘urraca’, quien cuestionó que algunas personas piensen que las mujeres que tienen hijos o nietos ya no pueden enamorarse.

“¿Quiere decir que cuando uno es abuela, cuando uno tiene 5 hijos ya está negada para el amor, ya no puede enamorarse? ¿Y menos se puede enamorar de alguien menor que uno? Tampoco seas pues... tan conservadora, Milena Zárate, me asombra que seas tan conservadora”, comentó Magaly Medina.

Sin embargo, Magaly Medina admitió que ella tampoco estaría con alguien tan joven como Jesús Barco: “Claro, yo tampoco me metería con un mocoso de 24 años porque no es algo que a mí me provoque hacerlo por muy maduro que yo vea a un chibolo de 24 años, lo vería como mi hijito, pero hay personas que no, hay personas que de repente es lo que necesitan en este momento de su vida, necesitan esa juventud, necesitan esa madurez o a veces hay chicos de 24 años que de pronto le dan a una mujer, la hacen sentir más estable emocionalmente que un hombre de 40″.

Asimismo, la ‘urraca’ recordó a Milena Zárate que ella también fue pareja de un hombre más joven.

“¿Ella no estuvo saliendo también con un jugador de fútbol mucho menor que ella? Entonces ¿por qué habla de la otra? ¡Se olvidó! ¡Se olvidó! Tuvo un ligero desliz, lo que pasa es que a ella este chibolo le pagó mal, resultó un coquetón y la adornó”.

