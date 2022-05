Sin pelos en la lengua. Magaly Medina no se calló nada y se pronunció sobre las últimas conversaciones que expuso Melissa Paredes, donde trata de “desenmascarar” a su exesposo Rodrigo Cuba.

Y es que recordemos que los nuevos chats que reveló la exmodelo causaron una gran controversia en la farándula local, debido a que se conoció que luego del ampay con el bailarín Anthony Aranda, el futbolista se mostró bastante normal y hasta preocupado por la salud de la mamá de su hija.

“De verdad qué flojera leerlos. Ella quiere demostrar que no tenía nada con el Gato, a mí no me lo va a demostrar, yo no le creo porque solo hay una frase que necesito se me sea explicada, pero el resto no... Lo demás son nuevas conversaciones donde ella habla pestes del ‘Activador’”, comenzó diciendo la conductora de ATV.

Cabe señalar que la popular ‘Urraca’ siempre se ha mostrado a favor del ‘Gato’ Cuba luego de entrevistarlo de forma exclusiva para su programa, ya que pudo conocer de su propia boca cómo sucedieron los hechos.

Por otra parte, Melissa Paredes le envío una carta notarial a Magaly Medina para que se rectifique por presunta difamación agravado, al poner en tela de juicio su labor como madre.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO