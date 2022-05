Fuerte y claro. Melissa Paredes sorprendió a propios y extraños al utilizar sus redes sociales para hacer pública la carta notarial que le ha interpuesto a Magaly Medina por presunta difamación agravada, luego que pusiera en tela de juicio su labor como madre.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la exconductora de “América Hoy” confesó detalles inéditos de su relación sentimental con Anthony Aranda, con quien aseguró no convive.

Todo se dio mientras la popular ‘Urraca’ comentaba nuevas conversaciones que mantenía Melissa con su exesposo, Rodrigo Cuba, donde ambos se referían al ‘Gatito Activador’ cuando formaba parte de “Reinas del Show”.

“Yo no vivo con Anthony y mi hija no sabe que él es mi novio. No desinformen más a la gente. Gracias. Ya desperté”, fue el mensaje que puso Paredes en sus redes sociales.

