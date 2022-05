La modelo Tepha Loza sorprendió a propios y extraños al hablar abiertamente sobre Valery Revello, la aún esposa y madre de la hija de Sergio Peña, luego que esta última tildó de “egoísta” al seleccionado nacional.

En diálogo con América Espectáculos, Tepha Loza inicialmente se mostró reacia a comentar sobre la ex de Sergio Peña: “Yo no tengo nada que opinar sobre eso, es un tema un poco más delicado, ya va más por el lado de ellos, se respeta, es la mamá de su bebé y pues con tal que no se meta conmigo, todo bien”.

Según Tepha Loza, Valery Revello no tendría nada malo qué decir sobre ella: “No le he hecho nada, no le estoy haciendo daño, solo estoy tratando de ser feliz. Lo que opine el resto, si es algo negativo, estoy (bañada) en aceite. Estoy recibiendo las críticas bonitas, constructivas, bonitas y la buena onda de la gente que me quiere”.

Sin embargo, Tepha Loza luego envió un contundente mensaje: “No pueden ensuciar la imagen así porque sí y simplemente hablar porque tienen boca, o juzgar o criticar o señalar con un dedo. No debería hablar esto, pero es que ya llega un límite todo, entonces por qué hacer eso, por qué hacer daño a la gente innecesariamente cuando esa persona no está haciendo nada malo, simplemente está tranquilo, está haciendo las cosas bien por él y por los suyos, de las personas que quiere y que ama”.

“Así que, si le están buscando la boca o picarlo o qué sé yo, no lo van a lograr, o sea, él está tranquilo con su conciencia, él tiene todo mi apoyo, para eso estamos, y que no se sienta solo, que estoy ahí para él hoy, mañana y pasado, y bueno, si sigue fluyendo, que va a ser así”, manifestó Tepha Loza.

Fuente: América Televisión

